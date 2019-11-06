Украинский футболист «Зенита» заявил о страхе и ушел из сборной страны

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Спортсмен заявил, что на протяжении всего 2019 года ждал вызова в национальную команду. «Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду», — написал Ракицкий.

Защитник отметил, что для него было честью играть за Украину, а также поблагодарил всех, кто его поддерживал. Команде он пожелал «только золотых наград».

В конце января 2019-го Ракицкий подписал контракт с «Зенитом». С того момента он не вызывался в состав сборной, его профиль исчез с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ). В свою очередь, защитник пояснил, что осознавал, что его переход в российский клуб может иметь такие последствия.

Защитник выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей. Последний раз Ракицкий надевал футболку сборной Украины в октябре 2018 года.

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