Группа «САФМАР» Гуцириева купит у госбанка «Траст» активы

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «САФМАР» Михаила Гуцериева подписали соглашение, предусматривающее урегулирование споров по вопросам, связанным с транзакциями «Бинбанка» и Рост банка, одним из итогов которого также является приобретение группой «САФМАР» ряда активов с баланса банка «Траст». Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте промышленно-финансовой группы «САФМАР».

Согласно подписанному соглашению, стороны договорились, что «САФМАР» Михаила Гуцериева купит акции ряда работающих компаний, входящих в периметр интересов группы, которые повысят ее капитализацию. Также откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие». В свою очередь, банк «Траст», «Открытие» и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «САФМАР» никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение.

Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 миллиардов рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка «Траст». Следовательно, группа «САФМАР» не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост банка и других санированных банков.

Контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними «Траст» и «БФКО» будут вести отдельную работу, в рамках которой оставляют за собой полностью все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства, - далее сообщается в заявлении группы «САФМАР».

Михаил Гуцериев не являлся контролирующим акционером Бинбанка и никогда не входил в органы управления Бинбанка. Михаил Гуцериев никогда не являлся акционером Рост Банка и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков. Только в феврале 2017 года, за 8 месяцев до санации Бинбанка,

Председатель совета директоров ПФГ «САФМАР» Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров Бинбанка и Рост банка для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.

По ряду причин в сентябре 2017 года Банком России был выбран путь финансового оздоровления обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора, и эта новость была превратно воспринята рынком – будто Михаил Гуцериев и «САФМАР» в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост банка и других санированных банков проблемы, к которым ни Группа «САФМАР», ни ее руководитель не имеют никого отношения.

Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями «Траста» и «Открытия», расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа «САФМАР» не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост банка.

В заявлении группы «САФМАР» особо обращают внимание на то, что соглашение с банком «Траст» доказывает: ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы «САФМАР» и связывавших при этом группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества. Подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что подобные попытки провалились. Группа «САФМАР» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны.