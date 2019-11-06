В прыжках Загитовой нашли опасную тенденцию

Тренер Александр Жулин высказался о проблемах российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне. Его слова приводит RT.
Жулин посчитал, что в прыжках Загитовой появилась тяжесть и они становятся близки к недокрученным. Он назвал это опасной тенденцией. Тренер отметил, что Загитова, несмотря на завоеванные титулы, должна доказывать, что остается лучшей. «Возьмем Криштиану Роналду, который все выиграл в футболе, но на каждую игру выходит мотивированным и раньше всех приезжает на тренировку. Это зависит от желания оставаться в спорте», — добавил он.
На этапе серии Гран-при Internationaux de France Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной. В начале произвольной программы Загитова упала с тройного лутца.
Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.