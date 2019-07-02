Медведевой предложили программу с русской душой

Российский тренер Александр Жулин поделился мнением о том, какую программу он мог бы поставить фигуристке Евгении Медведевой. Его слова приводит РИА Новости.

Жулин заявил, что первая короткая программа в прошлом сезоне не подходила Медведевой. По его мнению, блюз лучше чувствуют американские фигуристы. «Выходит Курт Браунинг и под Фрэнка Синатру катается так, будто Синатра специально для него музыку писал. Это их культура, они понимают эти композиции с детства, а мы, Женя — другие», — отметил специалист.

Тренер добавил, что Медведевой необходимо ставить программы, в которых она может показать себя. «Если она меня попросит, поставлю ей блюз с русской душой», — подытожил он.

В прошлом сезоне Медведева сначала выступала под композицию Orange Colored Sky, затем под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Спортсменка живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера. В январе Медведева заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться в Россию.

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