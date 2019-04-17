Медведева представила музыкальную программу на следующий сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте представила музыку, под которую будет исполнять короткую программу в следующем сезоне.

Спортсменка рассказала, что будет выступать под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse. Произвольную программу фигуристка представит под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

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Медведева по ходу прошлого сезона меняла музыкальную программу. Сначала она выступала под джазовую композицию Orange colored sky, но в декабре 2018 года на чемпионате России в Саранске представила новую короткую программу, поставленную на музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Медведева — двукратная чемпионка мира (2016-й и 2017-й). На последнем чемпионате мира, прошедшем в Японии, она завоевала бронзовую медаль. С мая 2018 года россиянка живет и тренируется в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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