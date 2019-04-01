Тутберидзе порассуждала о причине ухода Медведевой

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала о возможной причине ухода от нее фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на программу «Познер».

«Свою роль в уходе Липницкой и Медведевой сыграла жесткость. Если спортсмен уже что-то выиграл и думает, что теперь он может тренироваться иначе, что обращаться с ним надо иначе, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, только таким способом и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится», — заявила Тутберидзе.

19-летняя Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира в Сайтаме. Россиянку опередили ученицы Тутберидзе — представительница Казахстана Элизабет Тырсынбаева и россиянка Алина Загитова. В феврале Медведева одержала победу в финале Кубка России. Успех стал первым при ее новом наставнике — канадце Брайане Орсере.

Под руководством Тутберидзе Медведева стала серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане. Фигуристка покинула тренера в мае 2018-го и отправилась в Канаду, где начала работать под началом Орсера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!