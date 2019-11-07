Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщило командование сил США в Японии в Twitter.

«Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду», — говорится в сообщении. Там также отметили, что причина случившегося устанавливается, о пострадавших информации не поступало. При этом американцы считают, что инцидент подчеркивает «важность учений, приближенных к реальным условиям».

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В 2018 году бюро Минобороны Японии на северо-востоке страны направило жалобу командиру американской авиабазы Мисава из-за видео с низколетящим истребителем F-16 ВВС США.

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