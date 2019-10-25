США обучат военных летчиков при помощи старых самолетов

Военно-воздушные силы США наняли несколько компаний, у которых есть истребители, чтобы помочь обучить своих военных летчиков и отточить их навыки. Об этом пишет портал Military.com.

ВВС объявили, что будут работать с семью компаниями, в распоряжении которых есть военные самолеты из разных стран. Соответствующий контракт на сумму в 6,4 миллиарда долларов Боевое авиационное командование США заключило 18 октября. Он будет действовать до октября 2024 года.

The Drive указывает, что компании-подрядчики предлагают большой выбор самолетов, однако некоторые из них уже серьезно устарели с точки зрения возможностей. В частности, у них в наличии есть британские Hawker Hunter (разработан еще в 1940-х), французские Dassault Mirage F1 (созданы в 60-х) и американские F-16 Fighting Falcon (в 1970-х).

Предлагается использовать также советские МиГ-21бис и МиГ-29. Их, наряду с американскими Douglas A-4 Skyhawk, The Drive называет выходцами из времен холодной войны. В то же время компании в последние годы активно стараются модернизировать свой флот, подчеркивает издание.

Подрядчики будут помогать проводить учебные бои и моделировать реалистичные и сложные ситуации воздушных угроз. При этом они будут сами содержать и обслуживать воздушные суда «противников», а также обеспечивать наличие пилотов для них.

Military.com отмечает, что контракт необходим из-за нехватки летчиков в ВВС и слишком больших трат. Пилотам приходилось самим исполнять роль противника вместо того, чтобы отрабатывать совместные действия по отражению атак. При этом для подобных тренировок армии нужно содержать и обслуживать дополнительный штат самолетов, что требует значительных средств.

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