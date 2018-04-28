Японцы разозлились на низколетящий американский истребитель

Бюро Минобороны Японии на северо-востоке страны направило жалобу командиру американской авиабазы Мисава из-за видео с низколетящим истребителем F-16 ВВС США. Как пишет South China Morning Post, в ведомстве потребовали соблюдать японский закон об авиации, запрещающий полет на высоте менее 150 метров в нежилых районах.

Ролик был размещен на YouTube 2 апреля. На снятых из кабины кадрах видно, что истребитель почти четыре минуты после взлета проводит на большой высоте, однако затем снижается и практически все время летает крайне низко, в том числе и над домами.

Американские военнослужащие подтвердили, что кадры сняты во время тренировочного полета одного из истребителей с авиабазы. Они также указали, что F-16 несколько раз действительно пролетел ниже минимально допустимой высоты.

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Как отмечает The Mainichi, в комментариях под видео некоторые пользователи выразили восхищение профессионализмом пилота, другие оставляли гневные послания. Некоторые поинтересовались, был ли полет на подобной высоте согласован, другие же заметили, что американские военные явно «перешли черту».

Газета указывает, что по соглашению между США и Японией американские военные самолеты не попадают под действие закона о гражданской авиации. Именно он устанавливает запрет на полеты ниже 300 метров в жилых районах и ниже 150 метров во всех остальных. Истребители ВВС США постоянно выполняют упражнения на низких высотах.

В феврале в Японии произошел скандал, связанный с истребителем F-16 ВВС США с авиабазы Мисава. После вылета у самолета загорелся двигатель, и пилот принял решение сбросить внешние топливные баки в озеро Огавара.

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