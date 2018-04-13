Трамп решил вернуться к брошенным партнерам

Президент США Дональд Трамп поручил помощникам рассмотреть вопрос о возвращении Соединенных Штатов в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, президент «хочет еще раз посмотреть, можно ли достичь договоренностей о более выгодной сделке». Сам глава американского государства в своем Twitter 12 апреля также говорил о более выгодных условиях.

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«[США] присоединятся к ТТП только если сделка будет значительно лучше, чем та, что предложил [бывший американский] президент [Барак] Обама. У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из 11 стран ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из них — Японией, от которой на протяжении многих лет сильно страдала наша торговля», — написал Трамп.

Соглашение о ТТП было подписано 12 странами в 2016 году по итогам семи лет переговоров. Его помимо США подписали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках соглашения планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Трамп в январе 2017 года — спустя несколько дней после инаугурации — подписал указ о выходе США из партнерства, выполнив предвыборное обещание. Решение о выходе было формальностью, поскольку Конгресс США так и не ратифицировал документ и он не вступил в силу. По мнению американского лидера, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы США. В начале марта 2018 года 11 государств подписали обновленное соглашение по ТТП без США.

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