Кейтлин Дженнер рассказала о страхе после победы на Олимпиаде в мужском теле

Телеведущая Кейтлин Дженнер (в прошлом легкоатлет Брюс Дженнер) вспомнила о своих мыслях после победы на Олимпиаде в 1976 году в мужском десятиборье. Слова 70-летнего трансгендера приводит «Би-Би-Си».

«На следующее утро я пошла в ванную комнату. Золотая медаль ждала меня на столе. Я надела ее, посмотрела в зеркало и спросила сама себя: "Я останусь этим человеком до конца своих дней?"», — вспоминает Дженнер. Она призналась, что победа на Играх в мужском теле заставила ее «чувствовать себя в ловушке».

Дженнер — один из самых популярных трансгендеров. Слава пришла к бывшему легкоатлету после участия в реалити-шоу про жизнь семьи Кардашьян. Дженнер — отчим Ким Кардашьян.

В апреле 2015 года Дженнер сделал камин-аут и объявил себя трансгендерной женщиной. Позже журнал Glamour назвал Дженнер одной из женщин года.

Впервые Дженнер принял участие в Играх в Мюнхене в 1972 году, заняв десятое место в десятиборье. Спустя четыре года спортсмен завоевал золото в этой дисциплине. За год до триумфа он выиграл золотую медаль на Панамериканских играх в Мехико.

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