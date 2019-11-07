У Киркорова нашли задолженность по коммунальным платежам

Российский певец Филипп Киркоров задолжал московским коммунальщикам 2,8 тысячи рублей. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на документы о взыскании задолженности.

Согласно бумагам, в отношении исполнителя возбуждено исполнительное производство, деньги с него планируют взыскать с помощью судебных приставов. Долг образовался из-за неуплаты коммунальных платежей, уточняет агентство. С соответствующим иском в суд обратилось ГБУ «Жилищник Таганского района». Дело в отношении певца рассматривалось мировым судьей еще в июне текущего года, но известно о нем стало только сейчас.

В августе сообщалось о конфликте между коммунальщиками и другой российской звездой — Лолитой. Певица подала апелляционную жалобу на ТСЖ «Большие Каменщики», которое требует с нее 720 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Она обвинила ТСЖ в необоснованном завышении сумм в платежных документах и незаконном сборе средств на капремонт дома.

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