Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» провели дуэль в глубинах Баренцева моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, передает «Интерфакс».

Дуэль проходила в рамках учений. По словам представителя Севфлота, экипажи субмарин на первом этапе провели условные электронные пуски по подводной цели, а на втором этапе — практическими торпедами, которые не оснащены боевой частью.

Кроме того, подводники в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытное слежение за партнером, который играл роль условного противника, а также выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.

Плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения 2019 года.

В августе стало известно, что в 2020 году Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит шесть подлодок, в том числе четыре атомные. «Севмаш» должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ «Адмиралтейские верфи». Речь идет о подлодке «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 «Кронштадт».

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