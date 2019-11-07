Наука и техника
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Ляшко напал на украинского депутата из-за российской электроэнергии
В Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена
Последний премьер Чехословакии умер в доме престарелых
В Италии решили бесплатно раздать дома
Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Пахнущие гниющей плотью «пальцы дьявола» нашли впервые за 20 лет
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Анджелина Джоли решила навсегда уехать из США
Новости партнеров

Российские подлодки укроют в защищающих от ядерного удара доках

Перейти в «Мою Ленту»

Российские подводные лодки получат уникальные бронированные укрытия. Об этом газете «Известия» рассказали в Минобороны.

По заверению военных, каждая такая стоянка способна выдержать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но даже устоять от ядерного удара. Кроме того, укрытие станет препятствием для боевых пловцов вероятного противника.

В таких доках будут размещаться стратегические ракетоносцы проектов «Борей» и «Ясень», а также бесшумные дизельные субмарины «Варшавянка» и «Лада».

Уже в 2019 году к возведению объектов приступили на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. В следующем году аналогичные работы будут развернуты в Североморске, где располагаются корабли Северного флота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Док не выдаст: новые укрытия защитят субмарины даже от ядерного удара
Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

«Красные и белые не примирятся никогда»

Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
00:06Сегодня

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

23:53 6 ноября

Объяснена опасность вейпов

19:38 6 ноября

Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»

Наука и техника00:01 5 ноября

Космические монстры

Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
19:30 6 ноября

Россия освоила изобретения замученного в СИЗО «русского Илона Маска»

18:11 6 ноября

Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео

17:01 6 ноября

Россия показала замену украинского Ан-124 «Руслан»

Наука и техника00:05 3 ноября

Русские бьют!

Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
15:49 6 ноября

Доказана опасность плохого сна

14:55 6 ноября

Назван способ предотвратить смерть от сердечного приступа

13:21 6 ноября

Раскрыта новая опасность курения

Россия
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»
Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Россиянка утонула в горах семечек
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
Все материалы
Мир
Иран возобновил обогащение урана
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
НАТО отказалось принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Россия атаковала гору террористов
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Угрожавшая Зеленскому расправой националистка назвала способ победы над Россией
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украинских радикалов обвинили в создании тайников с оружием в Донбассе
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
В Одесской области задержали два нелегальных арсенала из США и Евросоюза
Все материалы
Экономика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Подсчитаны средние чаевые в России
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российскую экономику загнали в рамки
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Названа причина утечек данных клиентов банков
Все материалы
Силовые структуры
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в сообщении об угрозах изнасилования
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»
Все материалы
Наука и техника
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Объяснена опасность вейпов
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО «русского Илона Маска»
Все материалы
Спорт
Капитан «Ювентуса» вынес мяч «с ленточки» в матче с «Локомотивом»
Игорь Бакалов«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»
Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» на последних минутах матча в ЛЧ
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
В прыжках Загитовой нашли опасную тенденцию
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова назвал условия для боя между его сыном и Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Анджелина Джоли решила навсегда уехать из США
Хлеб всему голова
Художница придумала свой язык, надела на лицо буханку и прославилась на весь мир
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Покойную кинозвезду возродят ради новой главной роли
Все материалы
Интернет и СМИ
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Малахов объяснил игнорирование Навального на телевидении
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Малахов раскрыл свои заработки на Первом канале
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Пестрая кошка напала на полицейского в прямом эфире и побила его хвостом
Все материалы
Ценности
Опубликованы фото самой молодой милиардерши в мире без косметики
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Неудачная процедура увеличила чиновнице губы в три раза
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Самая тучная в мире модель станцевала в прозрачном платье
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере «из мести»
Все материалы
Путешествия
Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Пилот в аэропорту Амстердама случайно поднял тревогу о захвате заложников
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Пассажиры и экипаж захваченного в Амстердаме самолета эвакуированы
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Чрезвычайную ситуацию в аэропорту Амстердама связали с захватом заложников
Все материалы
Из жизни
Пахнущие гниющей плотью «пальцы дьявола» нашли впервые за 20 лет
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Слон проник в дом и сломал рисоварку
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Культуристка притворилась больной раком и собрала на лечение тысячи долларов
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео
Все материалы
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Показан интерьер новой Skoda Octavia
Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX
В России выставили на продажу права Брежнева
Все материалы
Дом
В Италии решили бесплатно раздать дома
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В Москве появилось жилье за миллион рублей
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиян захотели насильно переселить из одного разрушающегося дома в другой
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы