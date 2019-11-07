Партнер Роналду «украл» у него гол и объяснился

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи объяснил, почему решил добить мяч в сетку после удара партнера Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Слова футболиста приводит Goal.com.

В начале встречи Роналду исполнил штрафной удар, и мяч после ошибки Гильерме оказался на линии ворот. Валлиец подбежал и добил его в сетку, потому что думал, что голкипер сумеет до него добраться. «Мой инстинкт взял верх. После этого я извинился перед Криштиану», — рассказал полузащитник.

Матч состоялся 6 ноября в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса». Рэмзи открыл счет, Роналду же отличиться не сумел и был заменен на 82-й минуте. Уходя с поля, португалец разозлился. Как объяснил главный тренер туринцев Маурицио Сарри, форвард был недоволен своим состоянием — несколько дней назад у него болело колено.

Победа позволила итальянскому клубу досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Локомотив» после четырех матчей набрал три очка и расположился на третьей строчке в группе. Вторым идет мадридский «Атлетико», на последнем месте — леверкузенский «Байер».

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