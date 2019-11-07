Кремль отреагировал на данные о ремонте ветхих домов за счет россиян

В Кремле не знают, чтобы принимались какие-то решения относительно ремонта ветхого жилья в России за счет самих граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 7 ноября.

Подобные предложения не обсуждались, добавил он.

Ранее в четверг появилась информация о том, что в Минстрое рассматривают возможность ремонта ветхих домов с износом более 70 процентов за счет граждан. Позже в ведомстве уточнили, что данная инициатива не приведет к увеличению квартплат.

На сегодняшний день в России насчитывается 25 миллионов квадратных метров таких домов.

В июне стало известно о планах правительства узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан. В Минстрое отметили, что существует большая разница между ветхим и аварийным жилым фондом. В первом случае не требуется срочное расселение граждан, однако дом должен быть под постоянным наблюдением, пояснили в ведомстве.

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