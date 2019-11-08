МВД подберет наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел России подготовит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 ноября.

30 декабря депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. За правонарушение, совершенное в интернете, авторы инициативы предлагали лишать свободы на срок до семи лет. Однако на следующий день законодательную работу справороссов вернули на доработку. Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников счел действия коллег пиар-ходом.

Ранее в Совете Федерации озвучивали более строгое возможное наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.

Вопрос об ужесточении борьбы с пропагандой наркотиков поручил проработать президент России Владимир Путин 28 октября.

В апреле в России был принят закон, запрещающий публиковать в интернете сведения о способах изготовления и распространения новых потенциально опасных психоактивных веществ. Ранее запрет распространялся лишь на наркотические вещества.

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