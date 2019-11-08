В Эстонии решили избавиться от мигрантов с помощью повышения зарплат

Глава МВД Эстонии Март Хельме предложил поднять минимальную зарплату для иностранцев в полтора раза, чтобы привлечь в страну более квалифицированную рабочую силу. Об этом сообщает ERR.

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты», — заявил он.

В апреле этого года сын политика, Мартин Хельме, который занимает пост министра финансов страны, высказался против допуска в страну украинских мигрантов. Он заявил, что из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране. «Как это у нас нет беженцев? У нас же 20 тысяч украинцев. Это же иммиграция. Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — сказал он.

В октябре МВД Эстонии предложило правительству утвердить миграционную квоту на 2020 год в 1314 человек. При этом нововведением станет разделение выдачи квот на две части: 657 видов на жительство иностранцы получат в первом полугодии и столько же — во втором. В ведомстве заявляют, что таким образом удастся распределить запросы рынка труда по всему году, не создавая ситуации, при которой все квоты распределяются уже в начале года.

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