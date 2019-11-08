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ФСБ поймала российских финансистов «Исламского государства»

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Двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) задержаны спецслужбами в Дагестане. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, законспирированная ячейка финансистов террористов в Дагестане успела собрать не меньше 10 миллионов рублей и отправить их на нужды боевиков. При обысках были обнаружены платежные инструменты, чеки. Задержанные рассказали следователям о финансировании ИГ.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в Россию из стран Ближнего Востока могут вернуться порядка двух тысяч родственников боевиков, которые способны продолжить террористическую деятельность на территории страны. Он отметил, что активность международных террористических организаций на территории Афганистана растет, и их участники планируют пересечь южные границы стран СНГ.

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