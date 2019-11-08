Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ

Министерство внутренних дел Таджикистана установило гражданство боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), напавших на погранзаставу на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие выяснило, что большинство нападавших — выходцы из Согдийской области на севере Таджикистана. Уточняется, что среди боевиков были и женщины.

По факту нападения на погранзаставу Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство» и «Незаконное пересечение госграницы».

В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков «Исламского государства» напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, террористы в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. Погибли солдаты пограничных войск и один милиционер. В связи с атакой в Таджикистане усилены меры безопасности. Расследованием нападения занимается специально созданная совместная группа, в которую вошли сотрудники МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуры республики.

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