Умер чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков скончался в 86 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

РФС выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Крутиков выступал за красно-белых с 1959-го по 1969-й. В составе команды он стал чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. В 1960 году вместе со сборной СССР защитник выиграл чемпионат Европы.

После окончания карьеры футболиста Крутиков один сезон возглавлял «Спартак». Под его руководством команда единственный раз в истории вылетела из высшего дивизиона чемпионата страны.

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