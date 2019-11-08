Российский губернатор запретила чиновникам поддерживать критику власти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова запретила чиновникам поддерживать в соцсетях посты с критикой власти. Соответствующая рекомендация содержится в обновленном Кодексе этики и служебного поведения госслужащих округа, сообщает Znak.com в пятницу, 8 ноября.

В частности, чиновникам не рекомендуется публиковать и поддерживать любые материалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также вступать в группы, где размещены подобные посты.

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Кроме того, в соответствии с документом госслужащим не следует использовать в социальных сетях ненормативную лексику, но при этом они должны иметь аккаунты в наиболее популярных соцсетях.

В апреле дума Астраханской области приняла поправки в Кодекс депутатской этики, согласно которым депутатам запрещается использовать грубые выражения в интернете.

Комарова возглавила регион в 2011 году. Вскоре после назначения она заменила старый Кодекс профессиональной этики государственных и гражданских служащих, принятый губернатором Александром Филипенко в 2009 году.

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