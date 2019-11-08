Миллениалам предсказали раннюю смерть

Поколение миллениалов, то есть тех, кто родился в 1981-1996 годах, теряет здоровье быстрее и имеет меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение. К такому выводу пришла ассоциация медицинских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association в США, опубликовавшая доклад на сайте организации.

По словам специалистов, с возрастом миллениалы раньше начинают страдать от гипертонии, высокого уровня холестерина, депрессии, гиперактивности и последствий табакокурения. Уровень смертности вырос на 40 процентов по сравнению с поколением Х, то есть людьми, родившимися с 1965 по 1979 годы. В результате в скором будущем значительно вырастут расходы на здравоохранение, которые станут на 33 процента больше, чем у представителей поколения Х в соответствующем возрасте.

Ухудшение здоровья приведет к росту безработицы, спаду в экономическом росте и будет стоить около 4500 долларов в год на душу населения.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Дьюка выяснили, что среди представителей поколения Х и миллениалов ожидается снижение продолжительности жизни и увеличения риска преждевременной смерти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!