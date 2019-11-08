Вспышка гнева после разгромного поражения стоила футболисту свободы

Футболист-любитель Томас Скотт получил год тюремного заключения за избиение одноклубника после поражения. Об этом сообщает британский The Sun.

34-летний игрок «ВТС Уорвик» был взбешен поражением от «Бишопс Тачбрук» со счетом 0:10. У него возник конфликт с одноклубником Дэвидом Бэйтсом, в результате которого Скотт нанес товарищу серьезную травму. Избитый игроком Бэйтс с тех пор испытывает проблемы со зрением и не может работать.

Скотт, будучи отцом шестерых детей, ближайший год проведет в тюрьме. Суд отказался от условного наказания. По версии защиты у Скотта произошла вспышка гнева.

В марте 2019-го известность получила другая история из любительского футбола Великобритании. Игрок валлийского «Маргэм» Ли Тэйлор наехал на своем BMW на группу подростков, которые дразнили его после матча любительской лиги. Позже он был приговорен к десяти годам тюремного заключения.

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