Сирийцы отправили артустановки на поддержку «танкового спецназа»

Сирийские военные отправили 130-миллиметровые колесные самоходные артиллерийские установки (САУ), разработанные непосредственно на территории страны, на поддержку элитной четвертой дивизии — так называемого танкового спецназа — в боях с террористами. Внимание на опубликованные в Twitter фотографии артустановок обратило «РГ: Русское оружие» в пятницу, 8 ноября.

В каком именно регионе планируется задействовать «самоходки», не уточняется.

Как отмечает издание, сирийские специалисты создали данные САУ еще до начала гражданской войны в стране. В качестве шасси они использовали четырехосные германские автомобили Mercedes Actros 4140. Боевая машина оборудована 130-миллиметровой пушкой М-46 — она считается самой дальнобойной среди всех орудий, входящих в состав сирийских войск, и может поражать цели осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 27,4 тысячи метров.

Кроме того, боекомплект «самоходок» включает в себя два типа активно-реактивных боеприпасов, которые могут уничтожать цель, находящиеся на расстоянии до 37 и 44 тысяч метров. Последние, по данным «РГ: Русское оружие», сирийская армия закупила у Китая.

В октябре сообщалось, что Сирийская арабская армия начала переброску на севере страны танков Т-62М, оснащенных многослойной защитой характерной формы, известной как «брови Ильича».

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