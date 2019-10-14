Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок — в ходе столкновений с войсками Сирийской арабской армии (САА) у города Манбидж на севере Сирии отбили танк Т-55 советского производства. Видео с захваченной машиной опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

На кадрах можно увидеть сам танк, а также вооруженных мужчин, которые кричат «Аллаху акбар!»

Как отмечает автор публикации, бойцам ССА, которых он называет «бывшими террористами Аль-Каиды» (запрещена в России), удалось захватить боевую машину и убить нескольких сирийских военных благодаря поддержке турецких Военно-воздушных сил. При этом, пишет Тагвей, сирийские правительственные войска и возглавляемое курдами движение «Сирийские демократические силы» (СДС) остались без поддержки с воздуха из-за отказа российских ВКС присоединиться к военным действиям.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Манбидж практически одновременно прибыли бойцы поддерживаемой Турцией ССА и САА. До этого стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что турецкие войска не будут входить в Манбидж, который до сих пор занимают курдские силы. Он отметил, что город возьмут под свой контроль «настоящие арабские хозяева», безопасность которых обеспечит Анкара.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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