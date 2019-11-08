Бывший муж Бузовой рассмеялся в ответ на новость о ее избиении

Бывший муж певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов заявил, что без заявления, поданного в полицию, никто не сможет зафиксировать побои. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Так спортсмен отреагировал на информацию о том, что Бузова, будучи в браке с ним, несколько раз обращалась в правоохранительные органы после того, как он ее бил.

«Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Посмеюсь», — заявил Тарасов.

О заявлениях Бузовой в полицию сообщал Mash. Отмечалось, что участковый посещал съемную квартиру пары и выяснял обстоятельства произошедшего. Со слов полицейских, в результате Бузова отказывалась фиксировать побои, так как не хотела выносить произошедшее на публику.

Несколько дней назад Тарасов дал интервью рэперу T-Killah, в ходе которого заявил, что может ударить женщину. По его словам, он считает допустимым такое поведение по отношению к тем, кто ярко проявляет свои чувства.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, спустя четыре года пара развелась. Сейчас Тарасов женат в третий раз.

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