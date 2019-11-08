Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы. Об этом он рассказал в пятницу, 8 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

Журналисты обратили внимание Пескова на решение Верховного суда Нью-Йорка оштрафовать президента США Дональда Трампа на два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов. В связи с этим и прозвучал вопрос о возможности оштрафовать российского лидера.

«У президента есть определенный иммунитет, в остальном нужно проработать юридически даже не столько мне, а скорее представителям судебного сообщества. Вопрос не ко мне», — отметил представитель Кремля.

В четверг, 7 ноября, Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что американский лидер должен заплатить два миллиона долларов за урегулирование иска штата против благотворительных организаций президента США. В ответ на это Трамп заявил, что его атакуют за его благотворительность.

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