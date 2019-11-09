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«Вест Хэм» продлил серию без побед в АПЛ до шести матчей

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«Бернли» на своем поле обыграл лондонский «Вест Хэм» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 11-й минуте бордовых вывел вперед Эшли Барнс. Через 33 минуты преимущество «Бернли» удвоил Крис Вуд. На 54-й минуте голкипер лондонцев Роберто Хименес после подачи углового переправил мяч в свои ворота.

«Бернли» после 12-ти туров с 15-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма», который не может победить на протяжении шести матчей подряд, 13 очков. Команда расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре «Бернли» 23 ноября на выезде сыграет с «Уотфордом». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».

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