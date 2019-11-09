Пожелавший «пристрелить» недовольных россиян чиновник пригрозил судом за клевету

Глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев назвал провокацией появление в СМИ информации о его желании «пристрелить» граждан, которые жалуются властям на нерешенные проблемы. Об этом чиновник заявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Тиражирование в последние дни якобы сделанных мной высказываний об олончанах — бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация (…). Каждый, кто знаком со мной, знает, что ни при каких обстоятельствах я бы не позволил себе хамские, некорректные высказывания в отношении земляков, которым я обязан всем», — сказал Прокопьев.

Также он сообщил, что намерен подать в суд на тех, кто распространяет дезинформацию. «Я совместно с юристами призову к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы. Ведь они нанесли ущерб не столько мне, сколько всем жителям Олонецкого района. И дезинформировали всю российскую общественность», — отметил чиновник.

8 ноября издание «Черника» сообщило, что Прокопьев заявил, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы, чтобы «успокоить» население. 24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов попросил Прокопьева привести в порядок братскую могилу. Он ответил, что люди привлекают на это дополнительные средства, но в Олонце такого нет и в городе «окопались социальные паразиты».

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