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У фигуранта дела об убийстве бывшего мэра Киселевска нашли тайник с оружием

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Возле дома одного из обвиняемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева нашли схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Тайник был тщательно спрятан в хозяйственной постройке возле частного дома обвиняемого в Кемеровской области. Оружие было завернуто в пакеты и материю, хранилось в холодильнике, который служил «капсулой» для его сохранности, а холодильник был закопан в землю, накрыт деревянными плахами и бетонными плитами. Вместе с несколькими единицами огнестрельного оружия следователи нашли боеприпасы, наручники, перчатки и маски, а также «изделия, предположительно, из золота».

Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, геномная и дактилоскопическая.

Сергей Лаврентьев, возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет, был убит в ходе перестрелки рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября. Нападавших было трое, один из них погиб.

Убийцей бывшего чиновника признали Сергея Шилова. По версии следователей, именно он не менее четырех раз выстрелил в жертву. Шилов написал чистосердечное признание и взял вину на себя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, приоритетной версией случившегося рассматривается разбойное нападение. Также появилась версия, что Шилов и его подельники напали на Лаврентьева именно чтобы убить его.

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