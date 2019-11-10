В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали

В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что задержанный является уроженцем Ингушетии. По предварительным данным, мужчина находился за рулем автомобиля, на котором передвигались киллеры, и непосредственно не участвовал в убийстве.

По данным издания, преступники купили автомобиль Mazda у сотрудника силового ведомства за три дня до убийства. Машину на учет они не ставили и во время подготовки к преступлению занимались поиском автомобиля-двойника, чтобы изготовить такой же госномер.

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После убийства братьев Эльджаркиевых киллеры бросили машину в одном из соседних дворов и уехали на такси в столичный район Южное Бутово, где они снимали квартиру. О судьбе остальных фигурантов дела не сообщается.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. При этом двое свидетелей видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему.

6 ноября сообщалось, что полиция разыскивает Курейша Картоева 1973 года рождения по подозрению в убийстве. По данным следствия, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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