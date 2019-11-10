Польша передала задержанного националиста Мазура на поруки консулу Украины

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что Польша передала задержанного по запросу России украинского националиста на поруки генеральному консулу Киева в Люблине. Об этом она написала 10 ноября на своей странице в Facebook.

«На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве», — отметила Денисова. По ее словам, суд по избранию меры пресечения Мазуру не состоится.

Ранее 10 ноября вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что Игоря Мазура задержали по техническим причинам, для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола. Она отметила, что готова оказать помощь гражданину Украины и гарантировать его невиновность относительно российских обвинений.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что власти страны примут решение о судьбе Мазура в соответствии с международным правом. В свою очередь посол Украины в Варшаве Андрей Дещица отметил, что Киев будет добиваться освобождения Мазура, которого задержали в Польше по запросу России.

9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).

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