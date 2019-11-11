Ким Кардашьян влезла в разговор сестры с репортером и попала на видео

Телезвезда Ким Кардашьян перебила свою старшую сестру Кортни во время интервью на премии People's Choice Awards в Лос-Анджелесе. Видео диалога публикует Daily Mail.

Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также их мать Крис Дженнер пообщались с журналисткой E! News Джулианой Ранчич (Giuliana Rancic). Беседуя со знаменитостями, репортер решила уточнить, наряды каких дизайнеров они выбрали для церемонии.

«Я не ожидала этого вопроса. Наим Хан? Как правильно произнести это имя?» — начала Кортни, однако ее тут же перебила младшая сестра Ким. На кадрах видно, как последняя прикасается к плечу Кортни, наклоняется вперед и начинает вещать в микрофон.

«Единственное, что действительно важно, — это то, что мы все носим KKW Diamonds!» — заявила Ким Кардашьян, имея в виду ароматы из своей новой коллекции духов. После этого телезвезда добавила, что хотела лишь выручить Кортни, которую, по ее мнению, смутил вопрос журналистки.

Однако старшая сестра ответила, что заминка произошла только из-за того, что она задумалась, как правильно произнести имя дизайнера.

Ранее в сети появились фотографии с вручения премии People's Choice Awards. На кадрах видно, что сестры Кардашьян отдали предпочтение откровенным нарядам: старшая сестра Кортни выбрала блестящий полосатый брючный костюм, под которым был только черный бюстгальтер, Хлои надела топ из прозрачной ткани, из-под которого также просвечивал золотистый топ, а на Ким было облегающее платье с корсетом и принтом под змеиную кожу.

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