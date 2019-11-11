Глушаков подал в суд на бывшую жену и потребовал у нее сотни миллионов рублей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал иск на бывшую жену Дарью. Он хочет отсудить у нее 201 миллион рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина.

По его словам, поводом для подачи заявления стало видео, опубликованное бывшей супругой футболиста год назад. На нем Глушаков был запечатлен в бане в компании некой девушки. «Денис очень сильно обиделся и считает, что из-за этого видео вся его карьера пошла под откос», — заявил Жорин.

Футболист считает, что Дарья таким образом «бесцеремонно вмешалась» в его жизнь, в результате чего он понес существенные убытки. Их Глушаков оценил в 201 миллион рублей. Также он потребовал у бывшей супруги два миллиона в качестве компенсации «за моральные страдания» и еще миллион — за вмешательство в личную жизнь.

Дарья и Денис Глушаковы развелись в феврале 2019-го. Футболист был обязан платить алименты в размере трети от заработной платы, а также еще 100 тысяч рублей на содержание супруги. В мае сообщалось, что он написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с требованием не выпускать старшую дочь Валерию за пределы страны.

За «Ахмат» Глушаков выступает с лета 2019 года. До этого полузащитник был игроком московского «Спартака». Будучи капитаном команды, футболист в 2017-м стал в ее составе чемпионом России.

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