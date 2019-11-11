Желавшего спасти от боли пациентку российского врача передумали наказывать

Полиция прекратила уголовное дело в отношении врача-гинеколога из Свердловской области Олега Баскакова, который хотел дать пожилой пациентке личное обезболивающее, поскольку в его действиях не нашли состава преступления. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский на своей странице в Facebook.

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Баскакова обвиняли по статье 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). 27 августа Новолялинский районный суд Свердловской области вернул в прокуратуру дело против врача.

Как объяснял Колосовский, в деле нашли нарушения — там не было конкретизировано, в чем заключается незаконность действий медика. Кроме того, наименование переданного Баскаковым препарата не соответствует указанному в обвинительном заключении. Адвокат также уточнил, что «Трамадол» и «Сибазон» используются в медицинских целях для снятия боли и как акушер-гинеколог Баскаков имел право назначать эти препараты пациентам.

Баскаков работает в районной больнице Новой Ляли. Медик хотел помочь пожилой женщине с выпадением матки — он распорядился дать ей препараты, которые остались у него после смерти матери. Медсестра, которой он передал ампулы, отказалась ставить пациентке укол и обратилась в полицию. У врача провели обыск, с него взяли подписку о невыезде.

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