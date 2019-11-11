Стали известны причины работы судна «Газпрома» на США

Судно «Маршал Василевский», построенное в Южной Корее для обеспечения Калининградской области газом по заказу «Газпрома», сдано в аренду на три месяца крупному международному трейдеру Gunvor, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эту информацию подтвердили два трейдера и руководитель направления сжиженного природного газа (СПГ) ICIS Heren Роман Казьмин. По его словам, ставка фрахта составляет 80 тысяч долларов в сутки, ее можно будет продлить при согласии сторон и благоприятных условиях на рынке.

Другой источник издания говорит, что контракт заключен еще в сентябре со сроком с ноября 2019-го по февраль 2020 года, причем ставка оказалась ниже рыночной, которая на тот момент составляла 100-130 тысяч долларов за сутки. Впрочем, сейчас стоимость упала.

О том, что «Маршал Василевский», ранее использовавшийся австрийской OMV как хранилище газа в порту Роттердама, направился в США, стало известно 8 ноября. В конце месяца он должен забрать СПГ из порта Sabine Pass в Луизиане.

Судно прибыло в Калининград в конце 2018-го. Его предполагалось использовать в том случае, если Европа перекроет идущие в регион газопроводы. В Ротердаме оно находилось с середины этого года. Нынешний контракт в «Газпроме» не комментировали.

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