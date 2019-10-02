Европу предупредили о «газовой дубинке» США

США шантажируют европейских покупателей газа, угрожая сложностями во внешней торговле. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам министра, США требуют от Евросоюза строить терминалы для приема и регазификации американского сжиженного природного газа (СПГ), угрожая в противном случае ввести повышенные пошлины на европейские автомобили.

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Такой прием Новак назвал «газовой дубинкой». По его словам, прежде это выражение употребляли применительно к России и ее энергетической политике.

США конкурируют с Россией за европейских потребителей газа. Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что намерен сделать страну лидером мирового энергетического рынка и чистым экспортером энергоносителей. Долгосрочные контракты на поставку американского СПГ заключили Испания и Польша.

Ранее Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что в перспективе ближайших 10 лет США выйдут на второе место в мире по производству СПГ, обойдя Россию, и будут уступать лишь Катару.

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