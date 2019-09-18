США предрекли газовую победу над Россией

США в перспективе ближайших 10 лет выйдут на второе место в мире по производству сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Россию. К таким выводам пришел научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос. Первым внимание на его работу обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно выводам Цафоса, Катар в ближайшие 10 лет увеличит производство СПГ в 1,5 раза — до 150 миллиардов кубометров — и сохранит мировое лидерство. Достичь этого поможет не только собственная добыча, но и участие в СПГ-проектах на территории США.

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При этом сами Соединенные Штаты нарастят производство в пять раз — до 140 миллиардов кубометров в год, что позволит им обойти Россию, которая сейчас занимает второе место.

Россия, по мнению Цафоса, к 2028 году будет занимать третье место в мире по объемам производства СПГ, увеличив объемы производства в 2,7 раза. Поднять показатели выше ей помешает эффект низкой базы: добыча достигнет всего 68 миллиардов кубометров в год.

При этом Россия сохранит первое место в мире по экспорту газа в целом, включая природный газ, увеличив его на 50 процентов — до 372 миллиардов кубометров.

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