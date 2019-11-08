Судно «Газпрома» займется перевозкой американского газа

Принадлежащее «Газпрому» плавучее регазификационное судно «Маршал Василевский» отправилось в американский порт Sabine Pass в Луизиане за грузом сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Судно сдано в аренду австрийской OMV. Ранее председатель правления компании Райнер Зеле утверждал, что «Газпрому» его вернут в конце ноября. Тем не менее, по информации Bloomberg, 26 ноября его только должны загрузить в США.

«Маршал Василевский» построен в Южной Корее. Его планировали использовать для снабжения Калининграда и его газовой безопасности на случай, если соседние страны перекроют газопроводы. Судно прибыло в Калининград в конце 2018 года. В середине этого по контракту с OMV направилось в Роттердам, где использовалось как хранилище.

В начале ноября оно разгрузилось в одном из хранилищ и направилось в сторону Атлантики. Сейчас, как следует из данных MarineTraffic, оно находится в Бискайском заливе. OMV и «Газпром» информацию не прокомментировали.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что США шантажируют европейских покупателей газа и заставляют Европу строить терминалы для приема и регазификации своего СПГ. В противном случае, указал российский министр, Вашингтон обещает повысить пошлины на европейские автомобили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!