Тренер ЦСКА высказался о матерной тираде в адрес судей

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал эпизод, произошедший во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Заявление специалиста опубликовано на сайте клуба.

Гончаренко во время встречи против «Сочи» выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Он отчитал арбитра, используя нецензурную лексику. Эпизод попал в телевизионный эфир.

Тренер признал, что общался с судьей на повышенных тонах, однако это было следствием «эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений». При этом Гончаренко обратил внимание на то, что никого из арбитров он в этой ситуации не оскорбил. Подобные заявления, тем не менее, специалист признал недопустимыми, однако извиняться за них не стал.

Матч прошел 10 ноября в Сочи. ЦСКА оказался сильнее соперника — 3:2. Эта победа стала для подопечных Гончаренко первой с сентября. В турнирной таблице РПЛ армейцы идут на четвертом месте, сочинцы — последними.

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