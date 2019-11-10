ЦСКА одержал победу в чемпионате России впервые с сентября

Московский ЦСКА обыграл Сочи в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на сочинском стадионе «Фишт». Счет на седьмой минуте открыли хозяева: отличился Андрей Мостовой. На 16-й минуте защитник сочинцев Миха Мевля отправил мяч в свои ворота. В добавленное время к первому тайму Дмитрий Полоз вернул преимущество «Сочи», реализовав пенальти.

Во втором тайме ЦСКА перевернул игру. На 52-й минуте Иван Обляков сравнял счет, а спустя три минуты ворота «Сочи» поразил Федор Чалов.

В последний раз в российском первенстве подопечные Виктора Гончаренко выигрывали еще в сентябре. Тогда «армейцы» разгромили «Урал» со счетом 3:0. Далее в рамках РПЛ последовала серия без побед: ЦСКА уступил «Ростову» (1:3), сыграл вничью с «Уфой» (1:1), проиграл столичному «Динамо» (0:1) и поделил очки с «Зенитом» (1:1).

«Сочи» остался на последнем месте в таблице. ЦСКА укрепил свои позиции на третьей строчке.

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