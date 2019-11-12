Боец MMA столкнулась на улице с агрессивной ненавистницей Трампа и уложила ее

Бывшая боец смешанного стиля (MMA) американка Тара Лароса применила навыки единоборств, чтобы сдержать агрессивную протестующую во время празднования Дня Ветеранов в Портленде. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MikeWeaponized.

Как сообщается в заметке Yahoo! Sports, женщина вела себя подчеркнуто агрессивно и оскорбляла поддерживающих нынешнего президента США Дональда Трампа. После того как она напала на одного из людей, Лароса повалила ее на землю и продолжила удерживать ее в таком положении, используя свои навыки борьбы.

— Mike (Co-Host) Weaponized Opinions Podcast🎙 (@MikeWeaponized) 10 ноября 2019, 23:22

Лароса не нанесла ни одного удара сопернице. После нескольких просьб и жалоб нападавшей она перестала ее контролировать. Женщина неоднократно говорила, что ей нечем дышать, назвала себя профессором и отрицала нападение на других людей.

Лароса становилась чемпионкой в легчайшем весе в Bodog Fight. На ее счету 22 победы и пять поражений. Американка известна по выступлениям в Invicta FC, Pancrase и Extreme Challenge. Она также становилась многократной призеркой турниров по грэпплингу.

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