Боливийский министр ушел в отставку вслед за президентом

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета подал в отставку. Подписанное им заявление об уходе опубликовано в Twitter-аккаунте министерства.

«Я покидаю пост министра обороны, чтобы сохранить единство в рядах Вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Ранее президент Боливии Эво Моралес покинул страну после отставки. Политик признался, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Он пообещал вернуться в Боливию с новыми силами и энергией.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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