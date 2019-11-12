Боливийский министр ушел в отставку вслед за президентом

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета подал в отставку. Подписанное им заявление об уходе опубликовано в Twitter-аккаунте министерства.
«Я покидаю пост министра обороны, чтобы сохранить единство в рядах Вооруженных сил», — говорится в заявлении.
Ранее президент Боливии Эво Моралес покинул страну после отставки. Политик признался, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Он пообещал вернуться в Боливию с новыми силами и энергией.
Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.
Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.