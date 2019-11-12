Ушедший в отставку президент Боливии покинул страну

Президент Боливии Эво Моралес, который ушел в отставку 10 ноября, написал в Twitter, что покидает страну.

Моралес направился в Мексику. Политик признался, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Он пообещал вернуться в Боливию с новыми силами и энергией.

Накануне министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что власти страны приняли решение предоставить Моралесу политическое убежище. В посте боливийский лидер поблагодарил мексиканцев за бескорыстие.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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