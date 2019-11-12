Путин позаботился о рабочем дне селянок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Изменения в Трудовом кодексе гласят, что рабочая неделя для проживающих и работающих в сельской местности женщин не должна превышать 36 часов при сохранении заработной платы. Документ также гарантирует право селянок на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части. Кроме того, они смогут получить один дополнительный выходной в месяц без сохранения заработной платы.

Данный документ был принят, чтобы устранить противоречия в законодательстве. Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе» устанавливало для трудящихся на селе женщин 36-часовую рабочую неделю, тогда как в Трудовом кодексе говорится о 40 рабочих часах.

По подсчетам Росстата, в России около 12,9 миллиона женщин работают в сельской местности. Это 63,3 процента от общего числа жительниц села, которых в стране насчитывается 20,3 миллиона.

В марте сообщалось, что Минтруд рассматривает возможность увеличить продолжительность рабочего дня у работающих в сельской местности женщин с 36 до 40 часов в неделю. В профсоюзе работников агропромышленного комплекса тогда отметили, что сельским женщинам необходимо дополнительное время, чтобы справляться с высокой нагрузкой по домашнему хозяйству и заботиться о своем приусадебном участке. В частности, многим россиянкам до сих пор приходится растапливать печь и носить воду из колодца, также значительное время тратится на дорогу с детьми в школу и приготовление еды.

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