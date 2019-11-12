Трамп запретил публиковать заявление по инциденту в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запретил своей администрации публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда Россия задержала украинские корабли. Такое заявление сделал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в Конгрессе по делу об импичменте, предает ТАСС.

«В Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение [ситуации], но сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию», — сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что именно Трамп наложил запрет на любые заявления от Белого дома по ситуации, о чем Андресон сообщил спецпредставителю по Украине Курту Волкеру. При этом отмечается, что 26 ноября с заявлением выступил госсекретарь Майк Помпео.

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25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

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