Ягудин раскрыл отношение к религии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил, почему решил афишировать свои атеистические взгляды. Слова бывшего спортсмена приводит «МИР 24».

39-летний Ягудин признался, что указал в своем профиле в Instagram свою позицию для «особо одаренных» — ради того, чтобы избежать ненужных разговоров. Он также отметил, что ему кажется смешным верить в благодатный огонь и «ставить свечки».

«Верю в человеческий труд, который сделал из обезьяны человека. Но когда мне пытаются навязать свою идеологию, я против этого», — заявил Ягудин. Он также подчеркнул, что до сих пор не знает, как правильно креститься.

Ягудин становился олимпийским чемпионом в 2002 году. Он четыре раза выигрывал чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. После завершения спортивной карьеры Ягудин выступал в ледовых шоу и начал работать на телевидении. Также на счету бывшего фигуриста несколько ролей в кино.

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