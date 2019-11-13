Российский гимнаст-чемпион сломал ногу

Российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу во время тренировки. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Аблязин получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, также у него трещина в большеберцовой кости правой ноги. Спортсмен перенес операцию, в ходе которой ему скрепили кости титановыми штырями. По его словам, лечение займет около шести месяцев. «Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года», — пояснил гимнаст.

В марте 2020-го пройдет чемпионат России, который является отборочным соревнованием к Олимпийским играм в Токио. Аблязин рассчитывает восстановиться к началу турнира.

27-летний Аблязин — двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Также в его активе три серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр.

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