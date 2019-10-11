Российский гимнаст стал лучшим в индивидуальном многоборье на ЧМ

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний гимнаст успешно выполнил все шесть упражнений. Второй результат показал его партнер по сборной России Артур Далалоян. Третье место досталось украинцу Олегу Верняеву.

9 октября Нагорный завоевал золото в командном многоборье в составе сборной России. Это лучший результат в истории страны. До этого золото ЧМ в командном многоборье выигрывала сборная СССР в 1991 году.

Чемпионат мира проходит в Штутгарте. Турнир завершится 13 октября.

Таким образом, в активе Нагорного две золотые медали чемпионата мира, шесть побед на чемпионате Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он выиграл серебряную медаль в командном многоборье.

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