Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Россия
Окончен
4:0
Шотландия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа I. 7-й тур
Бельгия
Окончен
9:0
Сан-Марино
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа I. 7-й тур
Хорватия
Окончен
3:0
Венгрия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа E. 7-й тур
Чехия
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Англия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа A. 7-й тур
Исландия
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Франция
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа H. 7-й тур
Северсталь
Череповец
Завтра
Начало в 17:30 (МСК)
Металлург Мг
Магнитогорск
КХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Турция рассказала о первых потерях в Сирии
Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»
Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
«Яндекс» продолжил обвал после второго удара
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Срок израильтянке за гашиш в багаже в России обернулся международным скандалом
Новости партнеров

Российский гимнаст стал лучшим в индивидуальном многоборье на ЧМ

Перейти в «Мою Ленту»
Никита Нагорный

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний гимнаст успешно выполнил все шесть упражнений. Второй результат показал его партнер по сборной России Артур Далалоян. Третье место досталось украинцу Олегу Верняеву.

9 октября Нагорный завоевал золото в командном многоборье в составе сборной России. Это лучший результат в истории страны. До этого золото ЧМ в командном многоборье выигрывала сборная СССР в 1991 году.

Чемпионат мира проходит в Штутгарте. Турнир завершится 13 октября.

Таким образом, в активе Нагорного две золотые медали чемпионата мира, шесть побед на чемпионате Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он выиграл серебряную медаль в командном многоборье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские гимнасты завоевали золото ЧМ в командном многоборье впервые в истории
Российские спортсмены подали в суд на главу РУСАДА
Получивший российское гражданство украинский гимнаст объяснился
Другие материалы рубрики
Спорт00:55Сегодня

На шотландский флаг

Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
19:42Сегодня

Второй бой с Нурмагомедовым посчитали бессмысленным для Макгрегора

18:46Сегодня

Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко

17:13Сегодня

Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии

Спорт00:0210 октября
Тони Адамс

«Моя доза — 20 пинт пива»

Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
16:21Сегодня

Болельщики английского клуба напоили уволенного тренера

15:14Сегодня

Назван лучший футболист сентября в АПЛ

14:33Сегодня

Федор Емельяненко спланировал последний бой в карьере

Спорт00:03 7 октября
Кира Иванова

«Скоро меня не будет, но мне не страшно»

Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
13:43Сегодня

Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»

12:51Сегодня

Нурмагомедова назвали хозяином души Макгрегора

11:29Сегодня

Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной России

Россия
Учителя устроили рейд по домам школьников и возмутили россиян
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Родственники рассказали о жизни убитой в Саратове девочки
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
Россиянин почти год избивал пасынка деревянной битой
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Российские инспекторы остановили беспилотный автомобиль для проверки документов
Все материалы
Мир
Вашингтон подтвердил назначение нового посла в России
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
CША перебросят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Срок израильтянке за гашиш в багаже в России обернулся международным скандалом
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Раскрыта миссия разбившихся на военном самолете в Конго россиян
Все материалы
Бывший СССР
Президент Азербайджана обвинил Армению в героизации «фашистского палача»
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Зеленского в Одессе встретили митингами радикалов
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Лукашенко призвал поддержать новую украинскую власть
Все материалы
Экономика
Нефть взлетела после подрыва танкера в Красном море
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
В США снова заговорили о кризисе
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
Виновника скандала вокруг банка «Тинькофф» нашли в комнате смеха
Все материалы
Силовые структуры
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Убийца девятилетней девочки в Саратове попал на видео в момент уничтожения улик
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы подробности прошлых преступлений убийцы девочки в Саратове
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Стало известно о визите полиции к предполагаемому убийце девочки из Саратова
Все материалы
Наука и техника
Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
В России рассказали о «превращающихся в тыкву» газовых турбинах
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
НАСА оценило личность Леонова
Все материалы
Спорт
Российский гимнаст стал лучшим в индивидуальном многоборье на ЧМ
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Второй бой с Нурмагомедовым посчитали бессмысленным для Макгрегора
Тони Адамс«Моя доза — 20 пинт пива»
Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко
Кевин Филлипс«Когда отец умер, мир перестал существовать»
Этот футболист пережил потерю близкого человека и стал обладателем «Золотой бутсы»
Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии
Все материалы
Культура
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
В ремейке «Золушки» роль феи-крестной задумали отдать темнокожему актеру-гею
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Российский специалист по эффектам в «Аватаре» получил срок за убийство родителей
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Раскрыты подробности состояния Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел с прямого эфира
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Данные сотен тысяч пользователей сайтов о секс-услугах утекли в сеть
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Политик пришел на телешоу о любви, оскорбил его героиню и нарвался на угрозы
Все материалы
Ценности
Раскрыта оптимальная частота умывания
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Раскрыта причина отказа Кейт Миддлтон от декольте
Все материалы
Путешествия
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Стюардесса рассказала о трудностях своей профессии
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Российский самолет экстренно приземлился из-за пассажира с пистолетом на борту
Пьяного пассажира вырвало на голову соседки
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Все материалы
Из жизни
Из испуганной кобры посыпались яйца
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Священник случайно поженил шафера и подругу невесты
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Девочка постояла на руках и осталась парализована
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Пьяная веганка съела курицу и обратилась в полицию
Все материалы
Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану
Мы проехали 500 километров, чтобы познакомиться со страной и чешским кроссовером
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
Российские подвалы откроют для кошек
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Установлена причина падения популярности ипотеки
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Многоэтажку в российском городе затопило кипятком
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы